Телеведущий из России рассказал, как за год выучил украинский язык

Суханов за год заговорил на украинском. Фото: viva.ua

Телеведущий из России Алексей Суханов рассказал, как ему за год удалось выучить украинский язык.

"Первый год пытался слушать и изучать, но так, чтобы активно начать разговаривать на украинском - год назад", - рассказал он в интервью Кате Осадчей для "Светской жизни".

Суханов занимался с преподавателем. Ведущий говорит, что никогда не чувствовал себя в Украине чужим.

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"Никогда, ни разу мои друзья и знакомые не смотрели на меня, как на российского ведущего и журналиста. Они видели личность, человека, поэтому я очень счастлив", - сказал он.

Волонтер Корпуса мира США Кэтрин Фитч два года живет в Украине. Организация проводит тренинг для изучения украинского языка, который длится три месяца. Волонтеры каждый день учат украинский по четыре часа.