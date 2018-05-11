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пятница, 11 мая 2018 12:21

Для иностранцев разработали стандарт владения украинским языком

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Для иностранцев разработали стандарт владения украинским языком
Иностранцы смогут получить сертификат владения украинским языком. Фото: Checkpoint

Министерство образования и науки Украины разработало государственный стандарт владения украинским языком для иностранцев.

Проект стандарта опубликован на сайте министерства для общественного обсуждения, сообщает "Высокий замок".

Благодаря стандарту иностранные граждане или лица без гражданства смогут подтвердить свой уровень владения украинским как иностранным независимо от того, где его изучали. Получить соответствующий сертификат они смогут во время сертификационного экзамена в Украине и в украинских учреждениях за рубежом.

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После утверждения стандарт станет основой для организации и проведения сертификационного экзамена и основанием для введения сертификата единого образца, который будет свидетельствовать об уровне владения украинским языком.

МОН предлагает определить 6 уровней владения украинским языком: начальный (А1), базовый (А2), промежуточный (В1), средний (В2), высокий (С1) и свободный (С2).

К каждому уровню прилагается четкий перечень коммуникативных умений и навыков по всем видам речевой деятельности - слушание, чтение, письмо, говорение.

Граждане Украины должны сдавать экзамен по украинскому языку, чтобы устроиться на работу. Так считает писательница Лариса Ницой. Эти экзамены не должны вызывать трудности для русскоязычных.

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