Обязать всех граждан сдавать экзамены по языку - Ницой

Аттестат может понадобиться при приеме на работу. Фото: 112

Граждане Украины должны сдавать экзамен по украинскому языку, чтобы устроиться на работу, считает писательница Лариса Ницой.

Эти экзамены не должны вызывать трудности для русскоязычных, сказала она на "Обозревателе".

"Пришел в специальный пункт, прошел тесты, как на управление автомобилем, получил сертификат. Это совсем не радикально. Мы это должны были сделать 27 лет тому назад, потому что так в каждой стране. Так каждая цивилизованная страна себя защищает. Государственный язык у них стоит на высоком уровне", - отметила Ницой.

Писательница привела пример Польши.

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"Украинцы приезжают в Польшу и изучают польский язык. В Польше учатся миллионы иностранных студентов, но все они учатся на польском языке. Польша говорит всем: не нравится - учитесь в другой стране. Телевидение у них польское, печатные СМИ - на польском языке, все образование - на польском. У них нет необходимости сейчас ставить вопрос - что там с польским языком?" - подытожила она.

26 апреля 2017 Кабинет министров Украины принял постановление об аттестации лиц, претендующих на вступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком. В соответствии с постановлением начали проводить аттестационные сессии для претендентов на государственную службу.