Суд оштрафовал косметическую компанию за игнорирование украинского языка

Компанию Yves Rocher Ukraine оштрафовали за отсутствие украинского языка на сайте. Фото: "Главком"

Франковский районный суд Львова оштрафовал косметическую компанию Yves Rocher Ukraine на 16 692 грн.

Они отказались предоставить информацию покупателю о товаре на своем сайте на государственном языке, передает "Главком".

Согласно постановлению Франковского районного суда города Львова, компанию наказали на 16 692 грн.

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"Компания сначала отказывалась от того факта, что она что-то продает на своем сайте, потом подавала апелляцию. А можно было заключить мировую, взять год времени, чтобы все привести в порядок и поблагодарить друг друга", - написал активист Святослав Литинский в Facebook.

Отменили решение о провозглашении в Одессе русского языка как регионального. Этого добился львовский активист Святослав Литинский.