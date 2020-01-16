Сравнили языковую ситуацию в Украине с другими странами

Социологи опросили европейцев, на каком языке они говорят дома.

70,9% опрошенных украинцев общаются дома на украинском, сообщает "Радио свободы".

28,1% украинских граждан говорят преимущественно или только на русском.

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100% граждан Польши говорят дома на государственном польском языке. В РФ 92% опрошенных назвали языком домашнего общения русский.

Автор: "Радіо Свобода" На каком языке дома говорят европейцы

Киевский международный институт социологии поинтересовался у украинцев, на каком языке следует транслировать культурный продукт на Донбасс. Около 56% опрошенных согласны с утверждением, что большинство книг, сериалов, фильмов должны быть на украинском языке. 43,2% - нет.