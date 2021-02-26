Школьников прославил клип об украинском языке

Клип школьников из Ровно набрал более 500 тыс. просмотров. Фото: УНИАН

Школьники из Ровно записали рэп об украинском языке.

Их клип уже набрал более 500 тыс. просмотров. Он имеет тысячи репостов и комментариев, передает ТСН.

Десятиклассники сняли клип в актовом зале школы. Они не ожидали, что видео вызовет такой ажиотаж.

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Текст написала руководитель театрального кружка. Школьники решили записать клип и разработали его. Редактировали видео на смартфоне.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rivne 1283 (@rivne_1283)

Инициатива "Учи украинский" показала рассказы детей об украиноязычных учителях. В рамках инициативы помогали кружкам и секциям переходить на украинский.