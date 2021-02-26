Школьников прославил клип об украинском языке

Школьники из Ровно записали рэп об украинском языке.
Их клип уже набрал более 500 тыс. просмотров. Он имеет тысячи репостов и комментариев, передает ТСН.
Десятиклассники сняли клип в актовом зале школы. Они не ожидали, что видео вызовет такой ажиотаж.
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Текст написала руководитель театрального кружка. Школьники решили записать клип и разработали его. Редактировали видео на смартфоне.
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Инициатива "Учи украинский" показала рассказы детей об украиноязычных учителях. В рамках инициативы помогали кружкам и секциям переходить на украинский.
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