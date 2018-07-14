Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного

17% опрошенных выступают за двуязычие. Фото: "24 Канал"

61% граждан Украины считают, что государственным языком должен быть только украинский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

При этом украинцы уверены, что русский должен свободно использоваться во всех сферах жизни.

Лишь 17% респондентов считают, что русскому языку необходимо предоставить статус официального в отдельных регионах и сохранить при этом государственный статус украинского. 19% опрошенных высказались за возможность государственного статуса как украинского, так и русского языков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве требовали принять закон о языке

Больше всего сторонников предоставления русскому языку определенного статуса живут на юге и востоке Украины. Но даже в этих регионах 40-45% населения выступает за сохранение действующей языковой политики.

Социологический опрос провела социологическая группа "Рейтинг" с 22 июня по 5 июля 2018 года. Исследование охватило все население Украины от 18 лет, репрезентативность была представлена ​​по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Было опрошено 3200 респондентов. Погрешность исследования составляет не более 1,7%.

Юрист и публицист Сергей Мельничук считает, что Кремль пытается русифицировать Киев. Украинский государственный аппарат до сих пор в большинстве состоит из представителей школы советской номенклатуры.