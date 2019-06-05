Сколько украинцев хотят, чтобы русский язык стал государственным

Больше всего тех, кто выступает за русский язык как государственный - среди жителей востока. Фото: politeka.net

2/3 украинцев думают, что украинский должен быть единственным государственным языком.

1/5 жителей считает, что русскому также нужно предоставить статус государственного - об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Опрос проводился с 29 мая по 3 июня.

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66% опрошенных - за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком.

21% выступают за предоставление русскому языку государственного статуса. Еще 11% - за его официальный статус в отдельных регионах.

2% затруднились ответить на этот вопрос.

Больше всего тех, кто выступает за русский язык как государственный - среди жителей востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей "Оппозиционного платформы - За жизнь".

Социологи опросили в последние 10 дней 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проведя формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Возросло количество жителей Украины, которые поддерживают вступление государства в ЕС и членство в НАТО. 34% заявили, что Украина движется в правильном направлении. 37% опрошенных имеют противоположное мнение, еще 29% не определились.