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среда, 05 июня 2019 13:50

Вступление в ЕС и НАТО: опрос показал настроения украинцев

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Вступление в ЕС и НАТО: опрос показал настроения украинцев
Большинство респондентов поддерживают прозападный вектор. Фото: ichef.bbci.co.uk

Возросло количество жителей Украины, которые поддерживают вступление государства в ЕС и членство в НАТО.

Об этом свидетельствует мониторинг социальных настроений украинцев социологической группы "Рейтинг".

34% заявили, что Украина движется в правильном направлении. 37% опрошенных имеют противоположное мнение, еще 29% не определились.

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Большинство респондентов поддерживают прозападный вектор: 62% - за вступление Украины в Европейский Союз (22% - против), 53% - в НАТО (31% - против).

При выборе нескольких векторов экономической интеграции 57% респондентов высказались за вступление в ЕС, 24% - за равноудаленность от России и Запада, 10% - за вступление в Таможенный Союз.

Поддержка европейской и евроатлантической интеграции преобладает в центральных и западных регионах, среди избирателей "Европейской солидарности", партии "Голос" и "Гражданской позиции".

Опрос проводился с 29 мая по 3 июня 2019-го среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опросили 2 тыс. респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону и типу поселения, погрешность составляет не более 2,2%.

Первыми шагами нового президента Владимира Зеленского довольна половина украинцев. 11% недовольны.

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Дата
05
июня

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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