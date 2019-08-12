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понедельник, 12 августа 2019 10:31

"Сколько надо еще удариться в штангу" - дипломат раскритиковал языковую политику президента

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&quot;Сколько надо еще удариться в штангу&quot; - дипломат раскритиковал языковую политику президента
Дипломат Роман Бессмертный раскритиковал действия Зеленского относительно украинского языка Фото: pravda.com.ua

Украинский дипломат Роман Бессмертный выступил против уменьшения квот на украинский язык на радио и телевидении. Такие действия инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

"В 1989 году приняли закон о языках УССР, которым было предусмотрено за 25 лет перейти во всех сферах на украинский язык на 100%. Сколько лет прошло? Уже 30!

Сколько лет надо, чтобы понять, что нужно его изучить? Людям давали время, шанс - пожалуйста. Сегодня годы прошли. Сколько надо еще удариться в штангу, чтобы понять, что есть украинское государство.", - говорит Бессмертный в интервью телеканалу ATR.

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Также отметил, что госслужащие обязаны владеть государственным языком.

"Сколько еще лет нужно? Скоро будет уже второе поколение, которое меняет украинский политикум. И за это время не понять, что государство только тогда может обеспечить свой суверенитет, когда она идентифицируется по языку, - ну, это надо быть "гениальным", - возмущается мужчина.

Писатель и журналист Виталий Портников считает, что русскоязычная Украина обречена. Возмущается высказываниями соотечественников: "какая разница на каком языке говорить?".

"Каждый язык - это жемчужина, достояние и часть души. Если исчезает язык, исчезает что-то в цивилизации. Именно поэтому тем, кто говорит "какая разница" хочу сообщить простую вещь. Русскоязычная Украина обречена. Чтобы вы не думали, чтобы вы ни делали, что бы ни говорили, - Украина будет или украиноязычной или рано или поздно станет частью русского мира", - говорит журналист.

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