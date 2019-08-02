Русскоязычная Украина обречена - Портников

Портников приводит пример возвращения на карту мира мертвого менского языка Фото: Youtube

Писатель и журналист Виталий Портников считает, что русскоязычная Украина обречена. Возмущается высказываниями соотечественников: "какая разница на каком языке говорить?".

"Каждый язык - это жемчужина, достояние и часть души. Если исчезает язык исчезает что-то в цивилизации. Именно поэтому тем, кто говорит "какая разница" хочу сообщить простую вещь. Русскоязычная Украина обречена. Чтобы вы не думали, чтобы вы ни делали, что бы ни говорили - Украина будет или украиноязычной или рано или поздно станет частью русского мира ". - говорит журналист в видеообращении на Youtube.

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Убежден, что русскоязычные граждане просто леняться изучать родной язык и не хотят признавать себя русифицированными, но при этом не желают чтобы часть Украины стала частью России.

"Если не в силах выучить язык - создайте условия своим детям. Сделайте для них все возможное, чтобы они были украиноязычными и тогда вы спасете народ и цивилизацию". - призывает украинцев Портников.

Народ Беларуси должен взять на себя ответственность за безопасность своего государства и научиться ее защищать с оружием в руках. "За мир нужно бороться в мирное время", пока есть такая возможность, ведь "в современной истории девальвируется система международных отношений, которая сложилась". "Если будем молчать по принципу "наша хата с краю"- завтра это все придет в наш дом! А оно уже недалеко", - заявил президент Александр Лукашенко.