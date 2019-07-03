Лукашенко отверг возможность вступления Беларуси в РФ

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2286
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1692
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1638
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3457
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2331
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 729
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1665
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24993
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
4
3
4
7
10
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
Видео
Все видео
Кандидат вместо гречки начал "сеять" в округе брущатку
Кандидат вместо гречки начал "сеять" в округе брущатку
Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США
Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США
Климкин ушел в "политический отпуск"
Климкин ушел в "политический отпуск"
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 441
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1665
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1629
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2178
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11160
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 792
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 00:56

Лукашенко отверг возможность вступления Беларуси в РФ

  Комментировать
Лукашенко отверг возможность вступления Беларуси в РФ
Лукашенко высказался о вступлении в РФ. Фото: Спутник

Народ Беларуси должен взять на себя ответственность за безопасность своего государства и научиться ее защищать с оружием в руках.

"За мир нужно бороться в мирное время", пока есть такая возможность, ведь "в современной истории девальвируется система международных отношений, которая сложилась". "Если будем молчать по принципу "наша хата с краю"- завтра это все придет в наш дом! А оно уже недалеко", - заявил президент Александр Лукашенко в речи по случаю дня независимости республики, сообщает ТСН.

Лукашенко подчеркнул, что "суверенитет и независимость - это самые дорогие вещи", которые необходимо защищать. Он отметил, что государство может попросить защиты в НАТО, но сам президент не хочет этого. Другой, по его мнению, вариант - просить защиты у России. "Есть другой вариант. Он нам ближе. Мы недавно в таком варианте существовали. Братская, родная нам Россия. Можем вступить в состав России, попросить их, чтобы они нас защищали. Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее ... Можем попросить и договориться", - заявил президент Беларуси.

Однако сразу же он дал понять, что ему не нравится и такой вариант. "Я думаю, по меньшей мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Ладно там дети - сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила Нет. И я не хочу", - подчеркнул Лукашенко. "Тогда остается третий вариант: сами будем защищать себя", - констатировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ

Ранее сообщалось, что Кремль выдвинул ультиматум белорусскому президенту Александру Лукашенко об инициировании объединения с Россией. Если же он откажется от соединения, то будет вынужден запустить процедуру передачи власти преемнику - своему сыну Виктору Лукашенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лукашенко отверг возможность вступления Беларуси в РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 102329
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 1 Просмотров: 44407
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 26402
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 26298
&quot;Пусть привыкает&quot;: в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
 Просмотров: 10899
Политика
Великобритания потеряет 114 миллиардов из-за Brexit
Великобритания потеряет 114 миллиардов из-за Brexit Просмотров: 45
ЦИК выделила всем партиям по 60 минут эфирного времени
ЦИК выделила всем партиям по 60 минут эфирного времени Просмотров: 18
Рабочая группа в Минске не смогла договориться о "хлебном перемирии"
Рабочая группа в Минске не смогла договориться о "хлебном перемирии" Просмотров: 27
Зеленский в Канаде встретился с Волкером
Зеленский в Канаде встретился с Волкером Просмотров: 81
ГПУ задержит Клюева в случае возвращения в Украину
ГПУ задержит Клюева в случае возвращения в Украину Просмотров: 81
Больше всего комментируют
11
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
11
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
Голосов: 5253
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua