Лукашенко отверг возможность вступления Беларуси в РФ

Лукашенко высказался о вступлении в РФ. Фото: Спутник

Народ Беларуси должен взять на себя ответственность за безопасность своего государства и научиться ее защищать с оружием в руках.

"За мир нужно бороться в мирное время", пока есть такая возможность, ведь "в современной истории девальвируется система международных отношений, которая сложилась". "Если будем молчать по принципу "наша хата с краю"- завтра это все придет в наш дом! А оно уже недалеко", - заявил президент Александр Лукашенко в речи по случаю дня независимости республики, сообщает ТСН.

Лукашенко подчеркнул, что "суверенитет и независимость - это самые дорогие вещи", которые необходимо защищать. Он отметил, что государство может попросить защиты в НАТО, но сам президент не хочет этого. Другой, по его мнению, вариант - просить защиты у России. "Есть другой вариант. Он нам ближе. Мы недавно в таком варианте существовали. Братская, родная нам Россия. Можем вступить в состав России, попросить их, чтобы они нас защищали. Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее ... Можем попросить и договориться", - заявил президент Беларуси.

Однако сразу же он дал понять, что ему не нравится и такой вариант. "Я думаю, по меньшей мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Ладно там дети - сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила Нет. И я не хочу", - подчеркнул Лукашенко. "Тогда остается третий вариант: сами будем защищать себя", - констатировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ

Ранее сообщалось, что Кремль выдвинул ультиматум белорусскому президенту Александру Лукашенко об инициировании объединения с Россией. Если же он откажется от соединения, то будет вынужден запустить процедуру передачи власти преемнику - своему сыну Виктору Лукашенко.