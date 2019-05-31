Сообщили подробности российского ультиматума Лукашенко

Кремль выдвинул ультиматум белорусскому президенту Александру Лукашенко об инициировании объединения с Россией.

Автор: obozrevatel.com Кремль поставил Лукашенко ультиматум

Если же он откажется от соединения, то будет вынужден запустить процедуру передачи власти преемнику - своему сыну Виктору Лукашенко, сообщает российский телеграмм канал Кремлевский мамковед.

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"Впервые параметры таких предложений обсуждались 2 президентами зимой в Сочи. Но Лукашенко эмоционально отверг их. Наши источники сообщают, что после этого он дал указание арестовать всех, кто был упомянут в ходе допросов как" агентов российского влияния ". Хотел полностью зачистить" московскую партию "в руководстве страны", - рассказывают авторы канала.

Автор: telegram.org Кремль поставил Лукашенко ультиматум

Автор: telegram.org Кремль поставил Лукашенко ультиматум

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