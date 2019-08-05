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понедельник, 05 августа 2019 19:46

"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский

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&quot;Русскоязычный украинец - это россиянин&quot; - Мухарский
Мухарский призвал отказаться от русского языка. Фото: "Главред"

Шоумен Антин Мухарский обратился к украинцам по вопросу важности языка.

"Русский язык в устах моих сограждан в публичном пространстве это не просто средство коммуникации - это декларация своей принадлежности к различным формам "русского мира", начиная от культурологических пушкинско-булгаковско-ахматовских сентенций, продолжая гламурно-глянцевыми соплями масковской попсы и заканчивая такой себе вполне табачниковской традицией местных малороссов "украинский язык, знаю, люблю, но на русском мне как-то удобнее и понятней", - заявил он в Facebook.

По его мнению, русскоязычный украинец - это россиянин.

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"Другой, ненавидящий Путина и российский тоталитаризм, как Киселев и, Ганапольский, как убитый Немцов и покойная Новодворская, которые, возможно и боролись и болели за Украину, потому что видели в ней прежде всего некую Другую Россию, демократическую, веселую альтернативу имперскому, советскому, просталинскому отродью. Но Россию (Русь, Малороссию, Новороссию) где все понимают по русски и вообще очень похожи на нас", - добавил Мухарский.

Шоумен считает, что русскоязычный канал в Украине для россиян - это попытка построить альтернативную Россию в Украине, где все понимают русский язык и русский культурный продукт.

Гражданин Франции Мишель Окцитани выучил украинский из чувства солидарности с Украиной. Каждый раз, когда Мишель прибывает в страну, он поощряет молодежь к общению по украински.

"Речь нужна мне, чтобы лучше общаться. Чтобы лучше слышать вашу страну и поддерживать вас", - сказал он в собственном видеообращении.

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