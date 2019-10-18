Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион

 
Ексклюзивы
1/5
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 513
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1602
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2448
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2043
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2448
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3042
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1512
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4689
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Калмык обратился на украинском языке к меру, которого прислали из ДНР
Калмык обратился на украинском языке к меру, которого прислали из ДНР
Украинские каналы YouTube жалуются на притеснения
Украинские каналы YouTube жалуются на притеснения
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4059
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7092
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1638
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 450
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
пятница, 18 октября 2019 15:02

Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион

  Комментировать
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
Ирина Фарион назвала понятие "русскоязычное население" выдумкой министра иностранных дел СССР Андрея Козырева Фото: Говорит большой Львов

Языковед Ирина Фарион считает, что построить сильное государство без отказа от русского языка не удастся. Убеждена, что Украина потеряла Донбасс из-за господства русского языка и потеряла давно.

"Донбасс мы потеряли не 1 марта 2014-го. Мы его начали терять с 1924-го. И об этом кричал тогдашний министр образования Николай Скрипник. Он говорил, что самая большая проблема Донбасса заключается в том, что здесь господствует русский язык. И если мы не "выкурим" из Донбасса "русский язык", мы никогда не построим Украину. Поэтому этому Скрипнику оставалось только одно - застрелиться. Но на нем это не завершилось.

После Скрипника на Донбасс приехал Василий Стус. Он бил во все колокола, чтобы прекратить страшную и дикую москализацию Донбасса, то есть тихую аннексию украинской территории, которая открыто произошла в марте 2014-го. На Стусе также не закончилось. Затем был Иван Светличный, Юрий Литвин, Олекса Тихий, был и есть Иван Дзюба", - рассказала профессор в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов", сообщает Вголос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык

Отмечает, что русский язык в Украине - это язык оккупации, крови и уничтожения украинцев.

"Каждый, кто говорит на этом языке на моей земле, для меня - путиноид. Если он не хочет избавиться от этой грязной привычки - границы открыты. Пакуй чемоданы и "гибай" в Россию!" - говорит Фарион.

Идею придать русскому языку статус второго государственного не поддерживают 56% опрошенных украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова. 29,5% поддерживают предоставление русскому языку статуса второго государственного, 14,4% затруднились с ответом.Исследования проводились с 4 по 9 октября 2019-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Писатель написал роман, в котором пожарные сжигают книги

Украинского поэта сожгли в заброшенном сарае

Чтобы засвидетельствовать чудо - опросили 113 свидетелей

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 161256
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 2 Просмотров: 30951
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 28848
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 21015
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 20755
Сьогодення
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык 3 Просмотров: 3060
В правительстве отреагировали на критику относительно невыполнения языкового закона
В правительстве отреагировали на критику относительно невыполнения языкового закона Просмотров: 2034
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 3 Просмотров: 23321
Истекает срок выполнения важного требования языкового закона
Истекает срок выполнения важного требования языкового закона 1 Просмотров: 927
Сколько украинцев против второго государственного языка
Сколько украинцев против второго государственного языка 1 Просмотров: 4113
Больше всего комментируют
4
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
3
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
2
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
2
Арахамия передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ
Голосов: 5057
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua