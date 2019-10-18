Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион

Ирина Фарион назвала понятие "русскоязычное население" выдумкой министра иностранных дел СССР Андрея Козырева Фото: Говорит большой Львов

Языковед Ирина Фарион считает, что построить сильное государство без отказа от русского языка не удастся. Убеждена, что Украина потеряла Донбасс из-за господства русского языка и потеряла давно.

"Донбасс мы потеряли не 1 марта 2014-го. Мы его начали терять с 1924-го. И об этом кричал тогдашний министр образования Николай Скрипник. Он говорил, что самая большая проблема Донбасса заключается в том, что здесь господствует русский язык. И если мы не "выкурим" из Донбасса "русский язык", мы никогда не построим Украину. Поэтому этому Скрипнику оставалось только одно - застрелиться. Но на нем это не завершилось.

После Скрипника на Донбасс приехал Василий Стус. Он бил во все колокола, чтобы прекратить страшную и дикую москализацию Донбасса, то есть тихую аннексию украинской территории, которая открыто произошла в марте 2014-го. На Стусе также не закончилось. Затем был Иван Светличный, Юрий Литвин, Олекса Тихий, был и есть Иван Дзюба", - рассказала профессор в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов", сообщает Вголос.

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Отмечает, что русский язык в Украине - это язык оккупации, крови и уничтожения украинцев.

"Каждый, кто говорит на этом языке на моей земле, для меня - путиноид. Если он не хочет избавиться от этой грязной привычки - границы открыты. Пакуй чемоданы и "гибай" в Россию!" - говорит Фарион.

Идею придать русскому языку статус второго государственного не поддерживают 56% опрошенных украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова. 29,5% поддерживают предоставление русскому языку статуса второго государственного, 14,4% затруднились с ответом.Исследования проводились с 4 по 9 октября 2019-го.