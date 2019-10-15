Сколько украинцев против второго государственного языка

Против второго государственного выступило 56%. Фото: ГИП

Идею придать русскому языку статус второго государственного не поддерживают 56% опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, сообщает detector.media.

29,5% поддерживают предоставление русскому языку статуса второго государственного, 14,4% затруднились с ответом.

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Исследования проводились с 4 по 9 октября 2019-го. Опросили 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Часто в формальном общении украинцы употребляют украинский язык, а в неформальном - русский. Об этом свидетельствуют исследования языковедов, сообщила профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Лариса Масенко.