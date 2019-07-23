Родители выступили против перехода школы на украинский язык

Родители заявили, что на русском языке детям удобнее учиться. Фото: MY.UA

В Авдеевке Донецкой обл. родители выступили против перехода опорной школы на украинский язык.

Против украинского языка выступили родители, дети которых переходят в 6-7 классы, передает ТСН.

"Они пишут жалобы в отдел образования. Они просят решить этот конфликт и учиться на русском", - говорит директор школы Оксана Четверикова.

Мать школьника Ганна Пастернак говорит, что ее ребенок понимает украинский, но на русском ей удобнее.

"Мы привыкли общаться на этом языке, нас вырастили наши родители, и общение идет - нам удобно", - утверждает она.

"У нас был выбор, идти в украинский класс или в русский. Если бы мы хотели в украинском, мы бы пошли в украинский. Мы не знаем, что будет завтра. У нас президент двуязычный - не думаю, что будет проблема. Русский будет присутствовать. Если в школе украинский, дома русский - я не могу ей объяснить некоторые предметы", - говорит мать школьницы Анастасия Симонова.

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Другие родители несмотря на русскоязычность выступают за то, чтобы дети уже сейчас знали украинский.

"У меня у самой очень много проблем в жизни из-за того, что я плохо знаю язык. Лучше, когда трудности будут в школе, чем когда в институт поступит", - считает Оксана Титкова.

Телеведущая Маричка Падалко побывала на Луганщине. Общалась с жителями по украински. Уверяет, что это не вызвало никаких проблем или недоразумений.