Родители высказались относительно языка обучения в школах

Языковые квоты на телевидении и радио поддерживают 65% украинцев. При этом больше всего их одобряют на Западе (95%) и в центре (71%). Фото: pixabay.com

77% украинцев считают, что большинство школьных предметов нужно преподавать на украинском языке.

Противоположного мнения придерживаются 17% респондентов. Остальные не определились, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

По мнению подавляющего большинства, украинский язык является важным атрибутом независимости Украины - так считают 72% граждан, не соглашаются с утверждением около 25% опрошенных

Языковые квоты на телевидении и радио поддерживают 65% украинцев. При этом больше всего их одобряют на западе (95%) и в центре (71%). На востоке страны ситуация противоположная: 38% опрошенных поддерживают квоты, а 56% против. На юге (46% за и 40% против).

Опрос проводили с 14 по 19 августа во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Опросили 2018 респондентов методом интервью по месту жительства. Выборка представляет взрослое население.

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79% украинцев считают, что все граждане Украины должны знать украинский язык. 66% заявили, что украинский должен быть единственным государственным языком, а русский можно использовать в частной жизни.