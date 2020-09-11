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пятница, 11 сентября 2020 14:02

Украинцы поставили точку в языковом вопросе

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Украинцы поставили точку в языковом вопросе
Большинство граждан выступили за один государственный язык. Фото: zcollage.com.ua

79% украинцев считают, что все граждане Украины должны знать украинский язык.

66% заявили, что украинский должен быть единственным государственным языком, а русский можно использовать в частной жизни, свидетельствуют результаты исследования фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В восточных областях 28% не считают, что украинский должны знать все. Но 65% там поддерживают обязательное знание государственного.

18% выступают за официальный статус русского в отдельных регионах. 13% считают, что русский должен стать государственным на всей территории Украины.

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82% опрошенных считают, что руководители государства и чиновники должны общаться на украинском во время работы. 77% выступают за преподавание всех предметов на украинском. Против этого - 17%.

Опрос проводился с 14 по 19 августа во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Опросили 2018 респондентов от 18 лет и старше методом интервью по месту жительства. Выборка представляет взрослое население.

Кабинет министров намерен принять концепцию развития украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2028 года в ноябре этого года. Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год.

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