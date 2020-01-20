Разумков прокомментировал работу Рады над изменениями языкового закона

Разумков отметил, что предложений об изменении языкового закона пока не поступало Фото: podrobnosti.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в парламент не поступало предложений о любых изменениях закона о языке.

При этом политик в интервью телеканалу "Украина" подчеркнул, что процесс рассмотрения законодательных инициатив все еще продолжается.

На вопрос журналиста - осуществляется ли сейчас анализ действующего закона о языке, или на этом можно поставить точку, ответил:

"Я думаю, что многие законодательные инициативы идут из Офиса президента. Там достаточно глубокий анализ тех или иных законодательных инициатив, принятых и не принятых, а иногда и заветированных законопроектов, законов, фактически, возвращающихся в ВР. Я думаю, что и по поводу этого вопроса мы также будем видеть фидбэк".

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