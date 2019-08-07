Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пообещал, что депутаты партии будут говорить на украинском языке в парламенте. что к вопросам языка нужно относиться толерантно.
"Надо более толерантно относиться ко всем языкам. Но все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык", - отметил политик в интервью 112 Украина.
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Разумков убежден, что 99% депутатов знают родной язык и будут использовать его в речи. Признал, что в быту будут использовать тот язык, который для них удобнее.
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пообещал, что будет говорить на украинском в Верховной Раде.
"Обязательно буду. Но исключительно на украинском говорить, наверное, не буду никогда, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском", - говорит он.
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