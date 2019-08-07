Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 972
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2088
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1863
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3861
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12510
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14985
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 747
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2862
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3366
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
7
2
38
6
6
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
Видео
Все видео
В столичном супермаркете дискриминируют украинцев
В столичном супермаркете дискриминируют украинцев
Кернес начал на украинском языке вести заседание горсовета
Кернес начал на украинском языке вести заседание горсовета
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Родители выступили против перехода школы на украинский язык
Родители выступили против перехода школы на украинский язык
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3636
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 747
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7434
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2835
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1026
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
среда, 07 августа 2019 12:01

Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде

5 Комментировать
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
Партия "Слуга народа" будет говорить в парламенте на украинском - Разумков Фото: tsn.ua

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пообещал, что депутаты партии будут говорить на украинском языке в парламенте. что к вопросам языка нужно относиться толерантно.

"Надо более толерантно относиться ко всем языкам. Но все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык", - отметил политик в интервью 112 Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского хотят государственный русскоязычный канал

Разумков убежден, что 99% депутатов знают родной язык и будут использовать его в речи. Признал, что в быту будут использовать тот язык, который для них удобнее.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пообещал, что будет говорить на украинском в Верховной Раде.

"Обязательно буду. Но исключительно на украинском говорить, наверное, не буду никогда, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском", - говорит он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
5 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

5

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Украинское правительство подписало договор с Кубанью

Усилил Голодомор - 87 лет назад приняли жестокий закон

Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Серийный убийца нападал только на женщин

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 60686
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 30474
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 5 Просмотров: 21844
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 Просмотров: 17082
Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых
Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых 1 Просмотров: 14157
Сьогодення
Блогер рассказал, почему украинский русскоязычный канал не сработает
Блогер рассказал, почему украинский русскоязычный канал не сработает 2 Просмотров: 1503
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский 9 Просмотров: 4005
"Понял, что для меня значит страна" - путешественник заговорил на украинском после кругосветного путешествия
"Понял, что для меня значит страна" - путешественник заговорил на украинском после кругосветного путешествия 1 Просмотров: 1620
Русскоязычная Украина обречена - Портников
Русскоязычная Украина обречена - Портников 1 Просмотров: 8595
В Норвегии начали проводить экскурсии на украинском языке
В Норвегии начали проводить экскурсии на украинском языке Просмотров: 972
Больше всего комментируют
9
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
5
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
5
Зеленский срочно позвонил Путину
5
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
5
Отец погибшего морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Голосов: 721
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua