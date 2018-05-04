Район на Херсонщине отменил закон Кивалова-Колесниченко

За отмену закона проголосовали депутаты. Фото: Facebook

В Геническом районе Херсонской обл. отменили действие языкового закона Кивалова-Колесниченка, который действовал с 2012 года.

За это проголосовали депутаты районного совета, сообщат "Український наступ" в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принять языковой закон препятствует недостаток политической воли

Параллельно на территории района отменили русский язык как региональный.

В сообществе добавили, что жители оккупированного Крыма часто ездят в Генический район за покупками.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призвал Верховную Раду уже на текущей пленарной неделе рассмотреть и принять в первом чтении проект закона №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.