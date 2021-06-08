Работник Nestle заявил, что его уволили за нежелание общаться на русском

Артем Кравченко пытался украинизировать общение в компании, но его уволили. Фото: "Моя мовна стійкість"

Бывший сотрудник Nestle заявил, что его уволили из-за требования вести коммуникацию на украинском языке.

Артем Кравченко говорит, что в компании русский язык общения. Украиноязычным занижали оценки в тестировании, передает "Моя мовна стійкість".

Кравченко пытался инициировать переход на украинский в деловой переписке и во время тренингов. Руководство его письма игнорировало.

"Украина и Молдова относятся к макрорегиону, главный офис которого - в Москве. Нам указывали, чтобы мы делали перевод с украинского на русский некоторых материалов в рабочем процессе, некоторые тренинги проводил офис в Москве, на которых мы обязаны были присутствовать", - рассказал он.

Работникам настойчиво рекомендовали "понимать русский", на нем планировали доносить важную информацию, добавил Кравченко. На тестах занижала оценки людям, которые требовали общения на украинском. Высшее руководство компании проблему игнорировало.

Кравченко заявил, что его уволить из-за новой системы оценивания.

Компания Nestle в Instagram написала, что использует в корпоративных коммуникациях и учебных материалах украинский или английский язык, а во внешней коммуникации - исключительно украинский.

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"Мы ведем бизнес в полном соответствии с местным законодательством и стандартами Nestle. В Украине в корпоративных коммуникациях, учебных материалах мы используем государственный украинский язык и английский, как язык международного общения. Вся внешняя коммуникация Nestle в Украине производится исключительно на украинском языке", - отметили в компании.

Хранительницу продуктового магазина в центре Новой Каховки Херсонской области уволили за отказ общаться с клиентами на украинском языке. На сотрудницу магазина пожаловалась местная жительница.