"Пусть лучше молчит" - Кондратюк отреагировал на заявление Богдана

Игорь Кондратюк раскритиковал заявление Андрея Богдана Фото: 112.ua

Известный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк резко раскритиковал заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно регионального языка на Донбассе. Отметил, что дело Богдана следить, чтобы у президента были скрепки и заправленная машина.

"По сути, не важно, что он сказал? Есть в Украине партии, которые считают, что надо дружить с Россией. И что? Дружить, когда она забрала у нас Крым и воюет руками пророссийских террористов и регулярных войск против украинских Вооруженных сил? Не все ли равно, что они говорят", - отметил телепродюссер в эфире телеканала Oboz Tv.

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Также Кондратюк отметил, что единственным государственным языком в Украине является украинский.

Статус регионального для русского языка на Донбассе предлагает предоставить председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан. В то же время заявил, что выступает против второго государственного языка в Украине. "Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - говорит политик.