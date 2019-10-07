Профессор указала на угрожающую тенденцию по поводу языка в школах

Учителя в школах могут переходить на русский. Фото: volynua.com

Часто в формальном общении украинцы употребляют украинский язык, а в неформальном - русский.

Об этом свидетельствуют исследования языковедов, сообщила профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Лариса Масенко, передает "Вголос".

Бывает, что на уроках учителя говорят по-русски.

"Учитывая то, что украинизацию и распространения украинского языка и дерусификацию, прежде всего, мы связываем с воспитанием молодого поколения, то скажите мне, как тогда такие учителя могут правильно воспитывать детей?" - отметила она.

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Таким образом у детей сформируется разрыв языковой сознательности. Они будут считать, что украинский является языком общения лишь в формальной сфере. В сфере развлечений основным языком является русский.

"Поэтому у нас так медленно и меняется языковая ситуация. А это сейчас, во время войны с Россией, необходимо, как никогда. И наиболее ответственна за это все, прежде всего, школа", - сказала Масенко.

В Донецкой области мэр Бахмута Алексей Рева провел заседание очередной сессии горсовета на украинском языке. Ранее мэр и депутаты в основном использовали русский язык, даже после того, как приняли закон об украинском языке.