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пятница, 20 августа 2021 14:15

Презентовали онлайн-проект для изучения украинского языка

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Презентовали онлайн-проект для изучения украинского языка
Презентовали проект, который позволит установить свой уровень владения украинским языком. Фото: "Укринформ"

Министерство культуры и информационной политики, Украинский культурный фонд и Ассоциация инновационного и цифрового образования представили Национальный онлайн-проект по изучению и тестированию уровней владения украинским языком.

"Платформа доступна 24/7 для всех граждан Украины и тех, кто готов протестовать свое знание украинского языка. Этим порталом уже можно пользоваться. Отныне протестировать себя можете всегда в удобное для вас время", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на пресс-конференции в "Укринформе".

Автор образовательного проекта Lingva Skills Виталий Зубков сказал, что пройти тестирование по уровню владения украинским языком можно на сайте.

"У нас построено все достаточно просто. И выглядит все довольно просто. Но выполнить эти задачи можно только если ты реально чувствуешь, как язык работает", - подчеркнул он.

После тестирования разработчики портала советуют пройти мультимедийный онлайн-курс "Современный украинский язык". Он поможет освоить новые правила грамматики, преодолеть языковой барьер, избавиться от суржика и русизмов.

Исполнительная директор Ассоциации инновационной и цифровой образования Мария Богуслав обратила внимание на то, что на сайте есть возможность предложить собственный проект.

"Все проекты, собранные на этом портале, являются бесплатными. То есть, мы просто собрали в одном месте удобно, рассортировали. Каждый украинец на этом портале может найти для себя тот сервис, который больше всего полюбит, или возможно все по чуть-чуть будет проходить", - добавила она.

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Проект готовили на протяжении нескольких месяцев. Он будет действовать до тех пор, пока будет интересен пользователям. Материала хватит на длительное время.

"Наш контент продержится гораздо больше, чем обычно. Потому что для ВНО разрабатывают контент ежегодно, а нам это не нужно. Я думаю, что лет на пять хватит нам контента", - сказал Зубков.

Ткаченко пообещал пройти тест и написать отзыв.

Кабинет министров одобрил концепцию Государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2030 года. Ее разработали по заказу министерства культуры.

Документ предусматривает реализацию мотивирующих проектов по изучению, обучению и общению на украинском языке для граждан Украины, открытие сети курсов по изучению украинского языка, улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях. В нем говорится о поддержке и популяризации украинского языка за рубежом.

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