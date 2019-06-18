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вторник, 18 июня 2019 15:34

Правописание поможет утверждаться украинскому языку - филолог

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Правописание поможет утверждаться украинскому языку - филолог
В 1990-е годы не было политической воли, чтобы вернуть старые нормы правописания Фото: facebook.com/alina.akulenko

Предыдущее правописание разрабатывалось как временное. Поэтому его нужно заменить. Появление нового документа поможет утверждаться языку. Об этом Gazeta.ua рассказала кандидат филологических наук Алина Акуленко.

"Сегодня происходит завершение дела, которое не доделали в начале независимости Украины. Временное правописание давало возможность каждому выдумывать собственные нормы. Издатели и медиа выдумывали формы словоупотребления и словосклонения. Сейчас новое правописание ограничивает возможность играть с нормами, не дает расшатывать язык", - отмечает языковед.

Языковая политика - мощный инструментарий. Начал проявляться еще в 1930-х.

"Тогда украинское правописание начали сближать с русским. В течение десятилетий политика русификации воплощалась последовательно и плавно. В 1990-х украинцы вышли с фактически русифицированным правописанием. Если доказать сходство языка, то зачем использовать два похожих. Рассчитывали оставить один - русский. В 1990-х правописание было сильно подогнано под правила и нормы русского языка. Когда государство получило независимость, оно так же должно было отстаивать и формировать этот документ. Правописание - языковая конституция", - объясняет Алина Акуленко.

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В 1990-х не было политической воли, чтобы вернуть старые нормы правописания.

"Работа последней правописной комиссии - это отражение того, какие веяния и настроения есть в обществе. Результат им дался нелегко, было много споров. Но они смогли договориться. Общественность должна ценить это. Какое-то решение нужно было принимать. Без него никак", - добавляет филолог.

3 июня Министерство образования и науки обнародовало окончательный текст новой редакции украинского правописания. Его разместили на официальном сайте ведомства и портале Национальной академии наук.

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", - сообщается на сайте министерства.

План использования новой редакции украинского правописания в учебниках и документации еще не разработали.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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18
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