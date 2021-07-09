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пятница, 09 июля 2021 11:27

Потураев пообещал оставить в покое языковой закон

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Потураев пообещал оставить в покое языковой закон
Никита Потрураев заявил, что изменять языковой закон не планируют. Фото: "Ліга"

Вопрос отсрочки вступления в силу норм языкового закона депутаты от "Слуги народа" больше не будут поднимать.

"Изменения в закон о языке никогда не планировали. Единственное, что я предлагал, - отложить вступление этих норм в действие до завершения карантина. Коллега по фракции Александр Савченко предложил более четко - продолжить переходный период на год. Но это не поддержали", - сообщил "Главкому" глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

По его мнению, некоторые вопросы остаются неурегулированными.

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"Мы решим их без законодательных инициатив и правок. Речь о некоторой неопределенности в полномочиях уполномоченного по вопросам языка и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Надо четче определить границу в их полномочиях", - сказал Потураев.

16 июля 2021 года должна заработать норма языкового закона, обязывающая украинские телеканалы демонстрировать фильмы и сериалы на государственном языке. В Верховной Раде захотели отложить действие этой нормы на неопределенный срок из-за карантина. В повестку дня парламента внесли законопроекты 5554 и 5554-1. За них проголосовали 227 депутатов.

Перед этим председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев предложил с помощью законопроекта №4107 вывести из-под действия языкового закона все, что касается языка на телевидении. А образовательный комитет Верховной Рады поддержал законопроект 12-ти членов фракции "Слуга народа" и депутата от партии "За будущее" Сергея Минько №3717, которым снова хотят разрешить иностранцам учиться на русском языке в вузах. Говорят о трудностях в работе со студентами без русского языка.

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09
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