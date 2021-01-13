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Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют

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Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
16 января 2021 года сфера обслуживания должна окончательно перейти на государственный язык Фото: slovoidilo.ua

С 16 января 2021 года работники сферы обслуживания должны будут говорить с клиентами на украинском языке. Меню в ресторане, каталог товаров или услуг, пользовательская инструкция должны быть украиноязычными. Предоставлять услуги на украинском языке должны и интернет-порталы.

"Языковой закон приняли в 2019-м. Он имеет ряд норм отсроченного действия. Это для того, чтобы можно было подготовиться к его исполнению. Например, норма о языке ВНО вступит в силу в 2030 году. До того времени выпускники, обучающиеся в школах с языками национальных меньшинств, смогут сдавать предметы на своих языках, кроме тестов по украинскому языку и литературы. С одной стороны это хорошо, а с другой - нет, ведь откладывание несет определенные риски: как внутри страны, так и извне действует мощная антиукраинская пропаганда ", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua эксперт по вопросам языковой политики Тарас Марусик.

Обслуживание - одна из самых горячих сфер в языковом вопросе.

"Большинство граждан ежедневно контактируют с представителями сферы обслуживания. Соответственно есть высокая вероятность нарушения прав людей. Но большинство начало осознавать их нарушение через сформированный запрос на другое языковое поведение, чем то, которое было раньше. Поэтому эта статья является одной из важнейших в законе и поможет украинизировать пространство", - считает он.

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Депутаты от "Слуги народа" и ОПЗЖ призвали предпринимателей протестовать. Отмечали, что главная цель бизнеса - наполнять бюджет государства, а все остальное не имеет значения.

"Это чистая манипуляция. Любой закон надо выполнять. Недавно министр культуры Александр Ткаченко заявил, что требовать от официанта в Одессе обслуживания на украинском языке - это как-то не правильно. То есть министр, отвечающий за государственную языковую политику, призывает не выполнять закон. Это если бы министр финансов или экономики призвал одни налоги платить, другие - нет. Имплементация 30-й статьи языкового закона будет происходить с препятствиями. Ее будут пытаться не выполнять, но поезд уже не остановить. Сфера услуг будет украинизирована. Трудно сказать, произойдет ли это в течение года, но есть все основания на это рассчитывать, по крайней мере на большей части Украины", - говорит Тарас Марусик.

В случае нарушения языкового закона гражданин сможет направить официальную жалобу уполномоченному по защите языка. За нарушение будут штрафовать - от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн.

Еще в декабре 2020 года уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обсудил с представителями Европейской бизнес-ассоциации вопросы внедрения статьи 30-й языкового закона. Он напомнил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм Законом предусмотрены штрафные санкции. Подчеркнул, что санкция будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько по его репутации.

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