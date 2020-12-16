Будут бить по репутации - языковой омбудсмен прокомментировал штрафы

16 января 2021 года сфера обслуживания должна окончательно перейти на государственный язык Фото: УНИАН

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обсудил с представителями Европейской Бизнес Ассоциации вопросы внедрения статьи 30-й языкового закона. Она предусматривает, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Он напомнил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм Законом предусмотрены штрафные санкции.

"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля относительно нарушения языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы,для кого-то эта сумма невелика - от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн - но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - сообщил Тарас Креминь.

Омбудсмен отметил, что огромное количество учреждений и заведений, оказывающих услуги, уже давно перешли на обслуживание на государственном языке.

"За это я хотел бы отдельно выразить благодарность тем компаниям, социально ответственному бизнесу, который не только поддерживает действующее законодательство Украины, но и создает все необходимые условия для популяризации украинского языка, повышения уровня владения им своими работниками", - сказал он, передала пресс-служба Уполномоченного.

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Креминь подчеркнул, что главная задача ведомства не штрафовать, а максимально помочь сфере обслуживания подготовиться к 16 января 2021 года.

Представители Европейской Бизнес Ассоциации выразили свою поддержку языковому закону и заявили о готовности к тесному взаимодействию в рамках внедрения статьи.

С 16 января 2021 года, языком обслуживания потребителей в Украине должен стать исключительно государственный. Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь писал в Facebook. "Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или в библиотеке, где бы ты не был – обслуживание должно быть на украинском", – отмечал Креминь. Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.