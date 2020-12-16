Будут бить по репутации - языковой омбудсмен прокомментировал штрафы

 
Ексклюзивы
1/5
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 153
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1359
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 405
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 684
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 342
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 684
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4545
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4797
Фото
Все фото
18
8
6
10
6
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
&quot;Разве что у каких-то забегаловок русские вывески&quot; - как на Крещатике выполняют языковой закон
"Разве что у каких-то забегаловок русские вывески" - как на Крещатике выполняют языковой закон
Видео
Все видео
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Селезнев попросил прощения у Йовичевича
Селезнев попросил прощения у Йовичевича
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства. Вживую
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства. Вживую
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 315
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 153
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4104
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 675
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
Просмотров: 1791
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
среда, 16 декабря 2020 18:32

Будут бить по репутации - языковой омбудсмен прокомментировал штрафы

  Комментировать
Будут бить по репутации - языковой омбудсмен прокомментировал штрафы
16 января 2021 года сфера обслуживания должна окончательно перейти на государственный язык Фото: УНИАН

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обсудил с представителями Европейской Бизнес Ассоциации вопросы внедрения статьи 30-й языкового закона. Она предусматривает, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Он напомнил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм Законом предусмотрены штрафные санкции.

"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля относительно нарушения языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы,для кого-то эта сумма невелика - от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн - но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - сообщил Тарас Креминь.

Омбудсмен отметил, что огромное количество учреждений и заведений, оказывающих услуги, уже давно перешли на обслуживание на государственном языке.

"За это я хотел бы отдельно выразить благодарность тем компаниям, социально ответственному бизнесу, который не только поддерживает действующее законодательство Украины, но и создает все необходимые условия для популяризации украинского языка, повышения уровня владения им своими работниками", - сказал он, передала пресс-служба Уполномоченного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов

Креминь подчеркнул, что главная задача ведомства не штрафовать, а максимально помочь сфере обслуживания подготовиться к 16 января 2021 года.

Представители Европейской Бизнес Ассоциации выразили свою поддержку языковому закону и заявили о готовности к тесному взаимодействию в рамках внедрения статьи.

С 16 января 2021 года, языком обслуживания потребителей в Украине должен стать исключительно государственный.

Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь писал в Facebook.

"Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или в библиотеке, где бы ты не был – обслуживание должно быть на украинском", – отмечал Креминь.

Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будут бить по репутации - языковой омбудсмен прокомментировал штрафы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Посмертный альбом Эми Уайнхаус стал ее самым успешным

Выпустили последний автомобиль Ford Ranger

Основали производство шведских автомобилей

Британские депутаты инициировали расследование преступления против украинцев

Казаки подняли восстание

Украинцы объединились против Кучмы

От землетрясения погибли более 200 тыс. человек

Казнь президентской семьи транслировали по телевидению

Два самолета столкнулись в небе над Нью-Йорком

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 27225
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 20215
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории Просмотров: 20051
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 16254
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 13320
Сьогодення
Радиодиктант без ошибок написал только 1 человек
Радиодиктант без ошибок написал только 1 человек Просмотров: 468
Уволили сотрудницу банка, которая отказалась обслуживать клиента на украинском
Уволили сотрудницу банка, которая отказалась обслуживать клиента на украинском Просмотров: 819
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
 1 Просмотров: 693
Украинские радиостанции оштрафовали за нарушение языковых квот
Украинские радиостанции оштрафовали за нарушение языковых квот Просмотров: 1746
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
4
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
3
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
2
В законопроекте обнаружили угрозу для языка
Голосов: 233
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть