Обслуживать потребителей можно будет исключительно на государственном языке

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 1548
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 486
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 162
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2007
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2673
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
18
8
6
10
6
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
&quot;Разве что у каких-то забегаловок русские вывески&quot; - как на Крещатике выполняют языковой закон
"Разве что у каких-то забегаловок русские вывески" - как на Крещатике выполняют языковой закон
Видео
Все видео
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Селезнев попросил прощения у Йовичевича
Селезнев попросил прощения у Йовичевича
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства. Вживую
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства. Вживую
Преподаватель отказывается вести пары на украинском - у ректора не реагируют на жалобы
Преподаватель отказывается вести пары на украинском - у ректора не реагируют на жалобы
Имеет значение - на каком языке делают надписи на этикетках в разных странах
Имеет значение - на каком языке делают надписи на этикетках в разных странах
Интервью
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 1566
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 486
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1485
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1107
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
2 Просмотров: 1008
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
вторник, 01 декабря 2020 15:24

Обслуживать потребителей можно будет исключительно на государственном языке

  Комментировать
Обслуживать потребителей можно будет исключительно на государственном языке
Только по просьбе клиента обслуживать можно будет на другом языке. Фото: pixabay.com

С 16 января 2021 года, языком обслуживания потребителей в Украине должен стать исключительно государственный.

Об этом написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook.

"Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или в библиотеке, где бы ты не был – обслуживание должно быть на украинском", – отметил Креминь.

Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов

За время независимости Украины впервые украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам. 32% людей читают на украинском против 27% - на русском, сообщили в социологическом исследовании "Чтение в контексте медиапотребления и жизниконструирования" опубликованном Украинским институтом книги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обслуживать потребителей можно будет исключительно на государственном языке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Казаки называли луковицей женский половой орган

Большие страны согласовали планы по Антарктиде

Уейн Гретцки набрал 3000 балов

Роскошь и скорость - основали итальянскую марку с эмблемой трезубца

На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер

Украинцы проголосовали за изменение формы государственного правления

Марш миллиона: началась Революция достоинства

Развенчали популярные мифы о ВИЧ и СПИД

6 лет назад не стало диссидента Евгения Сверстюка

Запретили обжаловать решение суда

Тоннель под проливом соединил 2 страны

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 35001
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 18522
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 14904
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 11376
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 6822
Сьогодення
"Вы понимаете украинский?" - Меркель расспрашивала Тихановскую об Украине
"Вы понимаете украинский?" - Меркель расспрашивала Тихановскую об Украине Просмотров: 882
Украинцы впервые за годы независимости предпочитают украиноязычные книги
Украинцы впервые за годы независимости предпочитают украиноязычные книги Просмотров: 81
Во время дистанционного обучения ученики чаще жалуются на язык преподавания
Во время дистанционного обучения ученики чаще жалуются на язык преподавания Просмотров: 1674
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
 Просмотров: 3807
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
 Просмотров: 738
Больше всего комментируют
20
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
4
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
4
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
2
Підлаштувався
Голосов: 198
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть