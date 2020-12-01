Обслуживать потребителей можно будет исключительно на государственном языке

Только по просьбе клиента обслуживать можно будет на другом языке. Фото: pixabay.com

С 16 января 2021 года, языком обслуживания потребителей в Украине должен стать исключительно государственный.

Об этом написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook.

"Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или в библиотеке, где бы ты не был – обслуживание должно быть на украинском", – отметил Креминь.

Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

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За время независимости Украины впервые украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам. 32% людей читают на украинском против 27% - на русском, сообщили в социологическом исследовании "Чтение в контексте медиапотребления и жизниконструирования" опубликованном Украинским институтом книги.