Украинцы впервые за годы независимости предпочитают украиноязычные книги

74% читателей печатных книг читали на украинском языке, 65% читателей электронных книг читали на украинском языке и 67% слушателей аудиокниг слушали книги на украинском языке. Фото: pixabay

За время независимости Украины впервые украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам.

32% людей читают на украинском против 27% - на русском, сообщили в социологическом исследовании "Чтение в контексте медиапотребления и жизниконструирования" опубликованном Украинским институтом книги.

"Относительное большинство украинцев предпочитают украинский языке книг - 32% против 24% в 2018 году. Впрочем, доля тех, кто предпочитает русский язык, несущественно изменилась с 2018 года и сейчас составляет 27% - рост доли сторонников украиноязычных книг произошол вследствие двуязычных ( которым все равно), которая сократилась с 45% в 2018 до 41% в 2020. Среди ежедневных читателей доля сторонников украинского и русского языков одинакова ", - сообщили в результатах исследования.

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74% читателей печатных книг читали на украинском языке, 65% читателей электронных книг читали на украинском языке и 67% слушателей аудиокниг слушали книги на украинском языке. Результаты исследования показывают, что большая часть детей (56%) для чтения выбирают украинскую книгу в ситуации, когда есть такая же русская книга. Гипотезой исследования является то, что чтение положительно влияет на стрессоустойчивость, ведь прочитанных книг помогают сформулировать новую жизненную парадигму и найти пути выхода из кризиса.

Исследования проводились в два этапа: качественный этап исследования (проводился методом фокус-групповых дискуссий) и количественный этап исследования (проводился методом массовых личных опросов). В августе-сентябре 2020 провели 8 фокус-групп со взрослыми респондентами 18-59 лет и 16 фокус-групп с детьми 6-17 лет.

Количественное исследование проводили методом личных интервью на дому у респондентов в августе-сентябре 2020 по всей Украине, за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Опросили 2100 взрослых в возрасте 15-59 лет и 1800 детей 6-17 лет.

57% взрослого населения считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык общения. 32% убеждены, что Украина сделает русский язык 2-м государственным, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает "Детектор медиа".