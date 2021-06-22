"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал

Женщина возмутилась, что ей нужно писать курсовую на украинском языке. Скриншот с видео

Блогерша с Харькова Маргарита Мальцева нецензурно выразила недовольство, что она должна писать курсовую работу на государственном языке.

"Пишу курсовую работу на е**чем украинском языке, – заявила девушка на видео в Instagram. – Украинская власть меня ущемляет, мои права. Я не могу писать свою научную работу на русском языке. Что, на украинском это будет более информативно, развернуто? Нет. Материалы я брала вообще на английском языке. Я их переводила. И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы?".

Позже она заявила, что якобы любит литературную украинскую речь, а "не поруганную людьми в Раде".

Сейчас Мальцеву требуют уволить из Центра экстренной медицинской помощи и катастроф Харьковщины, рассказал активист Сергей Стерненко.

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"Мы изучим вашу документацию. Если обнаружим хоть одно слово по-русски, вы получите за это выговор и вас уволят", - сказали в руководстве медиков области.

Блогер из Ирпеня Киевской области 18-летняя Диана Калеганова назвала украинский язык "е**ным" и выступила за его запрет. Также заявила, что она "русская" и с нею Бог. Позже Калеганова извинилась перед людьми, которые "топят за украинский язык без всякого фанатизма, национализма и такого прочего". Ее внесли в базу сайта "Миротворец".