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пятница, 15 января 2021 11:49

Почему русскоязычным бывает трудно перейти на украинский

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Почему русскоязычным бывает трудно перейти на украинский
Розкладай назвал 5 причин, почему кому-то может быть трудно перейти на украинский. Фото: pexels.com

Медиаэксперт Игорь Розкладай написал в Facebook, почему некоторым сложно переходить на украинский.

"Во-первых, советские стереотипы, что украинский - язык песенок, венков - некое квази-фольклорное гетто. Мне это напоминает историю, когда мужчина бьет женщину, а потом спрашивает, почему она плохо выглядит. Валуевский, Эмский указы, программа приближения языка к русскому - это не совсем равные условия для развития языков", - написал он.

Другой причиной он назвал страх быть осмеянным. Он формируется за страх агрессора.

"Но сейчас как никогда аргумент - "Путин защищает русскаязьичних, я не хочу объектом "защиты". А впрочем, может вам время сменить обстановку", - добавил Раскладывай.

Некоторые стыдится того, что их украинский язык не идеальный.

"На самом деле, никогда нельзя научиться говорить, пока не говорить. Пусть с ошибками - но говорить", - считает эксперт.

Четвертой причиной является представление о второсортность украинского. Людям внушали, что украинский не может быть языком высокой культуры.

"Ну и, она может и большая, но культура, как пылесос впитывала, путем создания неконкуретних преимуществ условия, которые затягивали "русских" людей всех этносов, такой себе аргумент", - написал Розкладай.

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Пятой проблемой эксперт назвал инерцию.

"Люди перенимают привычки элит с достаточным отставанием. Если элиты были русскоязычные для масс потребовалось 1-2 поколения, чтобы это перенять. Но сейчас мы имеем шизофреническую историю. Элиты гуманитарные, но нефинансово обеспеченные стали украиноязычными, а те, кто себя считает элитами, но с кучей бабла - русскоязычные, так что колбасит всех", - заявил он.

16 января 2021 года вступает в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отныне все работники сферы обслуживания должны пользоваться украинским языком.

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