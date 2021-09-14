Писатель напомнил о неудачном введении латиницы в Болгарии

Писатель Виктор Мельник указал, что кириллица обеспечивает потребности украинского языка. Фото: Facebook / Виктор Мельник

Писатель Виктор Мельник раскритиковал идею перевода украинского языка на латиницу.

Он напомнил о неудачной попытке латинизации в Болгарии. Несмотря на поддержку президента, этого не удалось сделать, пишет в Facebook

"Сегодня о той инициативе стыдливо стараются не вспоминать. Потому что это народ, который уважает сам себя, и в Софии больше книжных магазинов, чем в три раза большем Киеве. И так называемые эксперты старательно обходят ключевой вопрос: адекватность украинского алфавита при передаче фонетики украинского языка. А он гораздо более адекватный, чем российская азбука", - написал он.

Греция сохраняет тысячелетние традиции и не поднимают вопрос перехода на латиницу.

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"А там используются не только буквы, которых больше нигде нет, а и диграфы - сочетание двух букв для передачи одного звука. Даже профессиональному филологу нужен специальный навык, чтобы правильно прочитать слова. Для туристов - ряд неудобств, потому что далеко не везде надписи дублируются на английском, но это не мешает Элладе быть туристической Меккой мира. Потому что не ради языковых удобств туда едут. Акрополь останется Акрополем независимо от алфавитного окружения", - написал Мельник.

Украинскую латиницу ограничено использовали в Австро-Венгрии. 10 сентября 1859 года австрийский наместник в Галиции граф Агенор Голуховский издал распоряжение использовать в украинских школах и изданиях латинский алфавит. Состоялась вторая вспышка так называемой азбучной войны. Против перехода в Галичине выступала интеллигенция и священники, представители течения москвофилов и народовцев. Языковед Иосиф Лозинский, автор "Грамматики русского языка", и греко-католический митрополит Львова Спиридон Литвинович считали переход политическим и голосовали против него. Идеи перейти на латиницу возникали в СССР 1920-х. К 130-й годовщине со дня рождения писателя Сергея Пилипенко Институт языкознания им. Александра Потебни Национальной академии наук Украины призвал обсудить переход украинского языка на латиницу. Пилипенко поддерживал смену алфавитов. 12 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужно перейти на латиницу.