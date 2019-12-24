Определились, как будут проверять знания языка у чиновников

МОН подготовило проект экзамена. Фото: Lойер

Министерство образования и науки Украины подготовило порядок проведения экзаменов на владение государственным языком.

Экзамены должны будут пройти лица, которые претендуют на занятие должностей госслужащих, юристов, медиков и других, определенных частью первой статьи 9 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Классификация уровней владения государственным языком и требования к ним будет разрабатывать и утверждать Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая организует и проводит конкурс.

Комиссия должна назначить организации, которые будут проводить экзамен.

Экзамен будет состоять из устной и письменной частей. Комиссия может установить особые требования для сдачи экзамена лицами с особенностями зрения, слуха и речи.

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Письменная часть экзамена будет продолжаться 60 мин. Устная часть экзамена длится до 45 мин. 20 мин отводится на подготовку ответа.

По результатам экзамена лицо получит государственный сертификат об уровне владения государственным языком. Он бесплатный и действует бессрочно.

Языковой закон предусматривает штрафы для чиновников, которые публично отказались общаться на украинском. Чиновник обязан выступать или давать комментарии на государственном языке.