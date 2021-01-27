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Окружите себя. Как облегчить переход на украинский

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Окружите себя. Как облегчить переход на украинский
Языковой омбудсмен советует окружить себя украинским языком повсюду Фото: mbk.mk.ua

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предоставил рекомендации, которые помогут быстро перейти на украинский язык общения.

Советы разместил в Facebook.

Омбудсмен советует общаться на украинском с родными, друзьями и даже незнакомцами. Повсюду окружить себя украинским языком - читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку. Общаться с носителями украинского, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение. Читать истории людей, которым это уже удалось.

Относительно поддержки перехода сферы обслуживания на государственный рекомендует всегда говорить на украинском языке в магазине, такси, кафе, требуя соблюдения права на получение информации и услуг на государственном языке.

Усваивать украинский станет легче после включения его на всех электронных устройствах и в настройках программ. Стоит дописывать на украинском в соцсетях, пользоваться украиноязычными версиями сайтов, искать на украинском в поисковых системах.

Можно завести блокнотик для записи новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых выражений.

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Соучредитель гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекар призвал поддержать русскоязычных граждан, которые будут переходить на украинский язык, и не давить на них. Валерий Пекар советует не делать жестких замечаний при ошибках, прощать русизмы и суржик.

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