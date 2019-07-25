Оккупанты на Донбассе выдают чеки на украинском языке

На оккупированной территории Донбасса пользуются украиноязычными кассовыми аппаратами.

"Вот такой кассовый чек выдают в Донецкой телерадиокомпании "Глобус". Нижняя часть на украинском языке, а апофеозом всего является "Дякуємо за покупку!". И это при том, что в ДНР постоянно трубят о независимости от Украины, веру в свои ценности, язык, культуру и "русский мир".

Где же ваша ненависть к украинскому языку? Или у вас просто не хватает денег, чтобы поменять программу в кассовом аппарате?" - написал донецкий блогер Макс Баринов на портале Obozrevatel.

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Автор: obozrevatel.com Чек выданный кассовым аппаратом Донецкой телерадиокомпании "Глобус"

Послы стран-членов Евросоюза начали обсуждать выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Работа над запретом владельцам таких паспортов въезда в Евросоюз займет некоторое время, но это, в конечном итоге, произойдет.