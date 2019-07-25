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четверг, 25 июля 2019 09:35

Владельцев новоизданных российских паспортов в ЛНР і ДНР не будут пускать в Евросоюз

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Владельцев новоизданных российских паспортов в ЛНР і ДНР не будут пускать в Евросоюз
Украинцев, которые примут российские паспорта от Путина, не будут пускать в Евросоюз. Фото: 24tv.ua

Послы стран-членов Евросоюза начали обсуждать выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Работа над запретом владельцам таких паспортов въезда в Евросоюз займет некоторое время, но это, в конечном итоге, произойдет, сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Он напомнил, что в случае с оккупированным Крымом этот процесс длился 18 месяцев.

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24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинский, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись 2 центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины.

8 мая Кабмин Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий.

17 июля Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей всей территории Донецкой и Луганской областей.

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25
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