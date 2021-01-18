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понедельник, 18 января 2021 13:50

Обслуживание на украинском: сколько нарушений нового закона зафиксировали в первые дни

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Обслуживание на украинском: сколько нарушений нового закона зафиксировали в первые дни
Грубых нарушений языкового закона пока не зафиксировали. Фото: pixabay

В Украине уже 2 дня работает закон об обслуживании на украинском языке.

За это время офис Уполномоченного по защите государственного языка получил около 100 обращений, сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень, передает "Радіо Свобода".

По его словам, по части из них планируют провести "меры государственного контроля". Возможно, имеются в виду проверки и предупреждения.

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"Есть реакция общества на несоблюдение языкового законодательства на отдельных интернет-сайтах, при общении водителей, контролеров в общественном транспорте. Кроме всего прочего, это жалобы, связанные с наружной рекламой ", - рассказал Кремень.

Грубых нарушений языкового закона пока не зафиксировали. Омбудсмен предполагает, что число жалоб увеличится, когда откроют рестораны и кафе после карантина. Он надеется, что "эффективно проведена информационная кампания" и разъяснения от СМИ дадут результат.

16 января вступила в силу 30-ая статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке. Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек и т.п. Производителей и продавцов в Украине обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах на государственном языке. Но такая информация может дублироваться на любом другом языке.

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