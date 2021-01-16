Обязаны обслуживать на украинском. Начали действовать новые языковые правила

Вступила в силу 30 статья языкового закона. Фото: 24 канал

Сегодня, 16 января, вступила в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке.

Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек и т.п.

Производителей и продавцов в Украине обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах на государственном языке. Но такая информация может дублироваться на любом другом языке.

При этом только по просьбе клиента предоставитель услуг или продавец могут осуществить обслуживание на другом языке.

"По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон", уточняет закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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В случае нарушений со стороны работников сферы услуг и компаний каждый гражданин сможет обратиться к уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю. В случае систематических нарушений языкового законодательства нарушителей будут штрафовать.

16 июля 2019 в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ Верховная Рада приняла 25 апреля 2019, еще до инаугурации Владимира Зеленского.