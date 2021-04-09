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пятница, 09 апреля 2021 12:24

ОАСК открыл дело по поводу внедрения румынского языка в школах

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ОАСК открыл дело по поводу внедрения румынского языка в школах
В некоторых школах Одесской области требуют ввести румынский язык. Фото: pexels.com

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о введении румынского языка в некоторых учебных заведениях Одесской области.

"С соответствующим иском к Министерству образования и науки Украины обратилась ОО "Ассоциация учителей этнических румын в Одесской области" и жители Татарбунарского, Измаильского, Саратского, Ренийского и других районов Одесщины", - говорится в сообщении ОАСК.

Заявители говорят, что румынский язык является официальным языком ЕС. Просят его внедрить в общеобразовательных учебных заведениях Одесской области. Среди них Миняйловская и Фуратовская общеобразовательные школы Саратского районного совета, Озернянское и Утконосовское учреждения общего среднего образования Сафьяновского сельского совета Измаильского района и другие.

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В этих школах учат молдавский язык. Его литературная норма почти идентична румынскому. В суде не уточнили, в требовании речь идет о замене названия предмета, или о внедрение румынского языка обучения.

В 2017 году в Украине приняли закон об образовании. Он установил, что язык образовательного процесса в учебных заведениях - украинский. Некоторые дисциплины могут преподаваться на официальных языках Европейского Союза. Это - 24 языка. Русского среди них нет. Представители национальных меньшинств будут получать начальное и среднее образование на государственном языке наряду с языком нацменьшинства.

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