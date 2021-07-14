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среда, 14 июля 2021 12:49

Новий етап мовного закону вступає в силу: Кремінь роз'яснив зміни

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Новий етап мовного закону вступає в силу: Кремінь роз&#039;яснив зміни
Кремень сообщил, что на нормы никто не жалуется. Фото: "НикВести"

Уполномоченный по защите государственного языка не получал жалоб относительно норм языкового закона, которые вступают в силу 16 июля.

С 16 июля все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, зрелищные мероприятия должны проходить на государственном языке. Коммунальные и государственные театры должны показывать спектакли на украинском языке или сопровождать переводом. Музеи должны использовать украинский. Дублировать там информацию можно на любом языке, сказал уполномоченный Тарас Кремень, передает "Укрінформ".

Обслуживать туристов и проводить экскурсии нужно будет на государственном языке. На другом языке это можно делать для иностранцев и лиц без гражданства.

Распространять и демонстрировать фильмы нужно на украинском.

"И каждый из таких фильмов или телевизионных сериалов должны иметь звуковую дорожку на украинском языке. Демонстрация иностранных фильмов с субтитрами разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10 процентов. Или если такая трансляция будет на языке оригинала с субтитрами, то об этом зрителям должны сообщить заранее", - сказал Кремень.

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С 16 июля издатели обязаны печатать на государственном языке не менее половины всех изданных в течение года книжных изданий. Доля украиноязычных книг в магазинах должна быть не менее 50%.

Кремень добавил, что в 2020 году 78% всех показов спектаклей осуществлялись на украинском языке.

"Мы чувствуем большую поддержку в том, что такие нормы в сфере культуры должны работать. Они касаются повседневной, профессиональной, любительской деятельности граждан Украины, которые, например, находятся на отдыхе или посещают музеи. И хотели бы, чтобы их обслуживали на украинском. То же касается и телевидения. В условиях пандемии огромное количество граждан Украины вынуждено было находиться дома. Они неоднократно говорили и свидетельствовали, что их права могли бы быть обеспечены, если бы доля фильмов и телевизионных сериалов была бы в большей степени на украинском языке. Будем надеяться, что с 16 июля так оно и будет определено законом", - сказал он.

К законопроекту об изменениях в госбюджет на 2021-й подали несколько поправок, которые в случае их принятия могут существенно сузить применение государственного языка. Их еще предстоит рассмотреть комитет Верховной Рады, однако уполномоченный по защите государственного языка уже выразил обеспокоенность ситуацией. О внесении поправок в законопроект № 5551-2 сообщили народные депутаты Владимир Вятрович и Ярослав Железняк.

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Дата
14
июля

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