Никаких языковых проблем - журналистка посетила Луганскую область

Маричка Падалко посетила Луганщину Фото: prefiksblog.co.ua

Телеведущая Маричка Падалко побывала в Луганской области. Общалась с жителями на украинском языке. Уверяет, что это не вызвало никаких проблем или недоразумений.

"Прошедшую неделю провела на Луганщине, впервые в своей жизни - Кременное, Северодонецк, Лисичанск, Меловое... Повсюду говорила на украинском - в магазине, на улице, в гостинице, кафе. Никакой негативной реакции не встречала, ни одной.

Часть, как у нас часто в Киеве просто это пропускала мимо ушей, говоря на простом русском. Кто-то говорил на суржике, потому что так говорит и в жизни, у кого-то суржик - это попытка отвечать по-украински. Хорошую украинскую речь слышала от переселенцев из Луганска (художников) и от одной официантки в отеле в Северодонецке", - отметила ведущая в Префикс Блоге.

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Также женщина чувствовала себя защищенной, пока видела вывески и надписи на украинском языке.

"Там не говорят: дайте нам русский язык. Украинский, правда, тоже не просят. Там говорят: дайте нам работу", - подытоживает она.

16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". "Большинство норм закона о языке вступят в действие через год, через полгода после принятия. Граждане получат время подготовиться к их выполнению. С сегодняшнего дня вступили в силу нормы о том, что все заседания государственной власти должны вестись на украинском языке. На транспорте с сегодняшнего дня начинает работать закон. Вся информация должна предоставляться на украинском. Только по-украински должна осуществляться предвыборная агитация. Нормы начинают работать в сфере спорта", - рассказал Gazeta.ua соавтор закона, активист общественного движения "Отпор" Сергей Оснач.