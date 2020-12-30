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среда, 30 декабря 2020 09:32

Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке

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Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на &quot;элитном&quot; русском языке
Бардашевская заметила, что ее украиноязычный ребенок начал говорить по-русски. Фото: pixabay.com

В Днепропетровской области нашли частный детсад, который воспитывал "элиту, что будет общаться на русском". Заведение работает без лицензии и отказалось от украинского языка.

В интернете активно рекламируют учреждение, заявляя, что его воспитанники будут знать 2 языка: русский и английский. Об этом сообщает "5 канал".

"Руководство заявило, что "украинский детям не нужен. Формально мы можем что-то показать на украинском, но это лишнее", - рассказала местная жительница Алина Бардашевская, которая некоторое время водила в это учреждение дочь и обратилась в администрацию за объяснениями.

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Бардашевская заметила, что ее украиноязычный ребенок начал говорить по-русски. После инцидента она забрала дочь из садика, куда несколько лет платила по 11 тыс. грн в месяц.

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Преподавательница хореографии из Обухова Киевской области Оксана Саяпина написала в Facebook, что учит детей на русском. Впоследствии Саяпина получила выговор.

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