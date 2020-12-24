Получила выговор преподавательница танцев, которая вела занятия на русском

 
Ексклюзивы
1/5
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 27
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 414
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17001
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 819
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2574
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2187
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Фото
Все фото
18
8
6
10
6
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
&quot;Разве что у каких-то забегаловок русские вывески&quot; - как на Крещатике выполняют языковой закон
"Разве что у каких-то забегаловок русские вывески" - как на Крещатике выполняют языковой закон
Видео
Все видео
Попытки "слуг" изменить языковой закон - это действия пятой колонны
Попытки "слуг" изменить языковой закон - это действия пятой колонны
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Селезнев попросил прощения у Йовичевича
Селезнев попросил прощения у Йовичевича
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17001
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 270
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1305
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1962
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 927
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 декабря 2020
Просмотров: 216
Камера схову
У нашому роду було немало людей легких і веселих. Були й другі, серйозні. Вони казали про перших: "І як ото воно так примудряється — що б не ...
четверг, 24 декабря 2020 22:40

Получила выговор преподавательница танцев, которая вела занятия на русском

  Комментировать
Получила выговор преподавательница танцев, которая вела занятия на русском
Преподавательница из Обухова получила выговор. Фото: Общественная Инициатива "Я общаюсь на украинском языке"

Преподавательница хореографии из Обухова Киевской обл. Оксана Саяпина написала в Facebook, что учит детей на русском.

"Я хореограф. Выкладываю на русском языке Украинский народный танец. Ничто не мешает любить свою страну и свои традиции", - написала она.

"Как это объяснить? Что у таких людей в голове? Оксана Саяпина принципиально учит детей на русском и еще щеголяет этим. Она из Обухова" - указала администратор группы "Украинцы говорят на украинском" Марина Хаперская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд заставил интернет-магазин украинизировать сайт

Впоследствии Саяпина получила выговор.

Уволили сотрудницу, которая отказалась обслуживать клиента на украинском языке. Эту ситуацию решили при посредничестве руководителя отделения, который выполнил функции переводчика.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Получила выговор преподавательница танцев, которая вела занятия на русском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Смертельный пожар начался во время детской дискотеки

Папа короновал Карла Великого титулом императора

Горбачев ушел с поста президента СССР

В Украине за год трансплантировали 8 сердец

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
 Просмотров: 30566
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
8
 1 Просмотров: 10557
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 9621
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 8289
Мобильные операторы повышают тарифы
Мобильные операторы повышают тарифы 1 Просмотров: 7920
Сьогодення
Проверили, как телеканалы соблюдают языковые квоты
Проверили, как телеканалы соблюдают языковые квоты Просмотров: 171
Попытки "слуг" изменить языковой закон - это действия пятой колонны
Попытки "слуг" изменить языковой закон - это действия пятой колонны
 Просмотров: 918
Сейчас 2 вещи влияют на развитие языка - Арина Демская
Сейчас 2 вещи влияют на развитие языка - Арина Демская Просмотров: 297
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон 1 Просмотров: 5886
Праздник Николая отменили после языкового конфликта
Праздник Николая отменили после языкового конфликта Просмотров: 2286
Больше всего комментируют
16
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
3
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
2
Денег на вакцины от Covid-19 не хватает. Их обещают найти в бюджете
1
Мужчина увековечил память о Кернесе татуировкой на лбу
Голосов: 172
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть