Получила выговор преподавательница танцев, которая вела занятия на русском

Преподавательница из Обухова получила выговор. Фото: Общественная Инициатива "Я общаюсь на украинском языке"

Преподавательница хореографии из Обухова Киевской обл. Оксана Саяпина написала в Facebook, что учит детей на русском.

"Я хореограф. Выкладываю на русском языке Украинский народный танец. Ничто не мешает любить свою страну и свои традиции", - написала она.

"Как это объяснить? Что у таких людей в голове? Оксана Саяпина принципиально учит детей на русском и еще щеголяет этим. Она из Обухова" - указала администратор группы "Украинцы говорят на украинском" Марина Хаперская.

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Впоследствии Саяпина получила выговор.

Уволили сотрудницу, которая отказалась обслуживать клиента на украинском языке. Эту ситуацию решили при посредничестве руководителя отделения, который выполнил функции переводчика.