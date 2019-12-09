Нардеп объяснил, что означают слова Венецианской комиссии о языковой закон

Закон не получил отрицательного заключения. Фото: belsat.eu

Венецианская комиссия признала необходимость закона о языке и защиты украинского языка от вытеснения русском.

"Комиссия сделала небольшие замечания, часть из которых будет учтена в законе о нацменьшинствах, а часть не имеет смысла, поскольку касается каких-то определений, которых в законе нет", - написал в Facebook нардеп Николай Княжицкий.

Он заявил, что отрицательного заключения комиссии добивались в России и в одной из европейских стран.

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"Они принесли свои ложки с дегтем, но в целом закон не получил отрицательного заключения", - сообщил Княжицкий.

Решение комиссии не обязательно к исполнению.

Венецианская комиссия посоветовала изменить ряд статей в украинском языковом законе. "Закон о защите государственного языка не обеспечил баланс между усилением украинского и защитой языковых прав меньшинств", - говорится в заключении комиссии. Эксперты комиссии заявили, что нужно достичь баланса в языковой политике, чтобы избежать межнационального напряжения.