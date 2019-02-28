На украинском заговорят все - от депутатов до полицейских: как собираются решать языковой вопрос

Прогнозируют голосование за языковой закон до выборов Фото: Zik

Верховная Рада готовится к принятию закона об украинском языке. Он повлияет на образование и культуру, госслужбу и процесс получения гражданства.

Проект предусматривает полный переход на украинский. Государственный язык будет во всех сферах жизни.

На какой стадии рассмотрения законопроект?

Работать с законопроектами об украинском языке в Верховной Раде начали в октябре 2018 года. Рассмотрели 4 законопроекта.

Больше всего голосов 4 октября получил законопроект № 5670-д. Его отправили на доработку ко второму чтению. В процессе работы народные депутаты подали около 2 тыс. поправок.

"Мы будем его рассматривать несколько пленарных недель. Думаю, что финальное голосование состоится во второй половине марта", - прокомментировал Obozrevatel глава комитета по культуре Николай Княжицкий.

Какие изменения предусматривает языковой закон?

Дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык. Русский будет исключен из образовательной системы, формально он может быть как один из языков национальных меньшинств.

СМИ, телевидение и реклама также перейдут на государственный. Все зарегистрированные в стране организации и субъекты собственности изготавливают вывески и рекламные таблички исключительно на украинском.

На телевидении и радио сохранятся квоты. Отдельные условия для крымскотатарских каналов - квота на украинском сохраняется на уровне 40%. Интернет-издание получат право публиковать статьи двумя и более языками в случае, если у них будет доступна украинская версия.

Созданные в нашей стране фильмы должны демонстрироваться в кинотеатрах на украинском. Использование других языков в фильмах возможно, но только с субтитрами. Иностранные фильмы для показа в кинотеатрах на языке оригинала должны титровать. А тем фильмам, в сюжете которых обнаружат унижение или оскорбление украинского языка, будет отказано в выдаче лицензии.

Развлекательные мероприятия, разного рода культурные конференции и фестивали - на государственном языке.

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Каждый гражданин обязан знать украинский. При этом государство создает все условия для ее изучения - в законе даже прописано организация специальных курсов для "взрослых", на которых каждый желающий сможет подтянуть грамматику или навыки общения.

Иностранцы, которые хотят получить гражданство - они должны пройти специальный тест на знание украинского.

Будет создана Национальная комиссия стандартов государственного языка с учетом рекомендации Совета Европы по языковому образованию (CEFR). Будет выдавать сертификаты о знании украинского. Система проверки уровня владения языка адаптируется к общемировой практики. Будут введены соответствующие сертификаты о начальном уровне (А1-А2), среднем (В-1-В-2) и высоком (С1-С2).

Госслужащие, депутаты всех уровней, офицеры, служащие по контракту, врачи коммунальных и государственных больниц, директора школ, адвокаты, нотариусы, рядовые и сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов обязаны будут пользоваться государственным языком.

Как наказывать нарушителей?

Нарушителей будут штрафовать. Если нарушение произошло в сфере образования, культуры, электронных информационных систем, почтовой связи - штраф составит от 3,4 до 5,1 тыс. грн.

За присутствие неукраинского контента в эфирах или на радио - штраф от 8,5 до 10,2 тыс., а в печатных газетах - от 6,8 до 8,5 тыс. грн.

За нарушение правил в размещении рекламы - 5,1 до 6,8 тыс. грн.

Госслужащий, который постоянно будет пренебрегать языком, должен заплатить штраф до 6,8 тыс. грн.

Попытка ввести многоязычие в Украине приравнивают к попытке свержения конституционного строя. За такое нарушение грозит до 10 лет тюрьмы.

Кто будет следить за этими нарушениями?

Для контроля за уровнем владения государственным языком введут должность Уполномоченного языкового инспектора. Его назначит Кабмин из предложенных кандидатур. Инспектор сможет непосредственно обращаться в милицию и требовать наказывать за нарушение закона.

25 февраля спикер Андрей Парубий на согласительном совещании рассказал о работе над языковым законом. "Как только комитет по вопросам культуры подготовит ко второму чтению закон о государственном языке, мы перейдем к его рассмотрению. Сегодня и комитет и юридическое управление уже завершили рассмотрение. Поэтому в четверг перейдем к блоку по вопросам культуры и в нем перейдем к рассмотрению вопроса о государственном языке", - заявил Парубий.