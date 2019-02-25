Рада возьмется за языковой вопрос

На этой неделе народные депутаты соберутся в сессионном зале. Фото: УНІАН

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит закон о государственном языке. Об этом сказал спикер Андрей Парубий на согласительном совещании.

"Начнем работу с рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Жилищный кодекс относительно обеспечения прав собственников.

После этого будет блок вопросов национальной безопасности и обороны. Есть ряд законов, около 5-6 вопросов. В частности о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины. Речь идет о совместных учениях с военными соратниками из Канады, США.

Вторым блоком рассмотрим вопрос по ГБР", - рассказал он.

Также во вторник парламент рассмотрит назначение внеочередных местных выборов.

В среду "традиционно предлагаются ратификации".

"В четверг рассмотрим проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс.

И как и договаривались. Как только комитет по вопросам культуры подготовит ко второму чтению закон о государственном языке, мы перейдем к его рассмотрению. Сегодня и комитет и юридическое управление уже завершили рассмотрение. Поэтому в четверг перейдем к блоку по вопросам культуры и в нем перейдем к рассмотрению вопроса о государственном языке", - заявил Парубий.

"Осознаю, что рассмотрение этого вопроса будет продолжаться определенное время. Более 2,5 тысячи поправок. Это может длиться и неделю и 3-4 дня", - отметил спикер.

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4 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о языке №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Единственным государственным языком в Украине, согласно документу, является украинский. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и караются по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским языком. Документ регулирует применение украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.