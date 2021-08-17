На семи телеканалах выявили нарушения языкового закона

Мониторинг выявил, что телеканалы отказываются показывать фильмы и сериалы на украинском языке. Фото: Pexels

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка выявил нарушения языкового закона семью телеканалами.

"Для выяснения реального состояния выполнения языкового закона телерадиоорганизациями в части обязательности демонстрации фильмов на украинском языке, секретариат уполномоченного по защите государственного языка 12 августа 2021 повторно мониторил эфирное вещание девяти телерадиоорганизаций в части демонстрации фильмов (в том числе телевизионных сериалов и отдельных серий)", - сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

Нарушение обнаружили на телеканалах: "Інтер", "Україна", "К1", "ICTV", "Мега", "НТН". И на трех телерадиоорганизациях общенациональной категории вещания: "1+1", "2+2" и "СТБ". На них в адрес уполномоченного поступили многочисленные жалобы граждан о показе фильмов и сериалов на иностранном языке.

На "Інтер" обнаружили пять нарушений, "Україні" - два, "Мега" - два, "СТБ" - два, "1+1" - одно нарушение, "2+2" - одно, "ICTV" - одно.

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"У телерадиоорганизаций было два года на то, чтобы подготовиться к этой норме. Однако некоторые из них решили, что могут игнорировать закон, мотивируя это частичной потерей аудитории. В частности, группа "1+1 медиа" заявила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (на русском), а на украинский переходить постепенно, поскольку украинский дубляж якобы не нравится зрителям. Убежден, что и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны надлежащим образом отреагировать на такие системные и демонстративные нарушения. Поскольку язык - это часть информационной политики и национальной безопасности", - отметил Кремень.

По результатам мониторинга секретариата уполномоченного по защите государственного языка обнаружили нарушения языкового закона шестью украинскими телеканалами. Всего проверили 28 телерадиоорганизаций. Мониторинг состоялся 16-17 июля 2021 года, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к нарушителям санкции.